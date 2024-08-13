Нефть марки Brent дорожает на фоне затянувшегося ожидания иранского ответа Израилю На рынке углеводородов наблюдается стремительный рост.
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Нефть марки Brent дорожает на фоне затянувшегося ожидания иранского ответа Израилю На рынке углеводородов наблюдается стремительный рост.
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