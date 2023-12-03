США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины

REUTERS/Joshua Roberts Соединенные Штаты вполовину увеличили спонсирование производства боеприпасов из-за высоких темпов их расходования Киевом, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на вступлении в рамках Рейгановского форума по национальной обороне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии