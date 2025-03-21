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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черников о Дзюбе: «Весельчак, общительный, открытый человек. Ни разу не видел, чтобы он грустил, ходил хмурый»

Форвард «Акрона» – рекордсмен по голам в российском футболе (236) и за сборную России (31). — Какая атмосфера в команде была с появлением Дзюбы? — Хорошая была атмосфера.

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