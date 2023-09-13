Живая Кубань

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В Подмосковье задержан мужчина, обезглавивший людей, а в Волгоградской области упал военный самолет: что произошло, пока вы спали

В Подмосковье задержан мужчина, обезглавивший людей, а в Волгоградской области упал военный самолет: что произошло, пока вы спали

В Подмосковье задержан мужчина, обезглавивший людей, а в Волгоградской области упал военный самолет: что произошло, пока вы спали Полицейские поймали подозреваемого в убийстве двух мужчин, чьи обезглавленные тела нашли во вторник на севере Москвы.

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Андрей
Как определили внешность, если нет голов?
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