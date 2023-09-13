В Подмосковье задержан мужчина, обезглавивший людей, а в Волгоградской области упал военный самолет: что произошло, пока вы спали Полицейские поймали подозреваемого в убийстве двух мужчин, чьи обезглавленные тела нашли во вторник на севере Москвы.