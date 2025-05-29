Компания LexisNexis заявила, что в результате утечки данных была раскрыта личная информация более 364 000 человек.

LexisNexis Risk Solutions, брокер данных, который собирает и использует персональные данные потребителей, чтобы помочь своим корпоративным клиентам-плательщикам выявить возможные риски и мошенничество, сообщил об утечке данных, затронувшей более 364 000 человек.
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