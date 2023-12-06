В МИД РФ заявили, что в ОБСЕ сломаны внутренние механизмы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была создана для совместной работы над международной повесткой, но теперь от нее остался только включенный микрофон для объяснения личных позиций.
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