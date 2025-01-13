Латвийское «Национальное объединение» пошло войной против Трампа и Маска

Влиятельный член латвийского ныне оппозиционного «Национального объединения» европарламентарий Рихардс Колс решил координировать в рамках Европарламента борьбу с внешней политикой избранного президента США Дональда Трампа.
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