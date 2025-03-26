«Лакированный гарантированный гроб»

Вопреки распространенному мнению, прозвище «Лаковый гарантийный гроб» не использовалось в военные годы, оно появилось позже и, скорее всего, было придумано для придания большего драматизма развивающейся ситуации.
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