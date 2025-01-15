СКА расстался с Деанджело, ничьи «Ливерпуля» и «Ман Сити», слухи про отставку Ротенберга, Рублев влетел 112-й ракетке и другие новости

1. В 21-м туре АПЛ «Манчестер Сити» вел 2:0, но поделил очки с «Брентфордом» (2:2), «Ливерпуль» отыгрался в матче с «Ноттингем Форест» (1:1), а «Челси» едва не проиграл «Борнмуту» (2:2), но спасся на 95-й.