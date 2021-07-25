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Стареть круто: 57 вещей, которые можно понять лишь с возрастом

Стареть круто: 57 вещей, которые можно понять лишь с возрастом

Отметив 57-й день рождения, писательница Эми Селвин осознала, что этот возраст ее радует и вдохновляет.

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Ольга Лосева
В жизни не пользовалась зубной нитью. Не вижу проблем. Не есть мясо глупо.. Как не быть дешевкой и в то же время считать,что важнее внутрений мир - уж определитесь,важна стоимость одежды или нет. Одно другому противоречит. А если хочешь путешествовать, то не завести ни кошку, ни собаку... А вот на счёт делать добро анонимно согласна полностью. Седые волосы хороши, если все белые, иначе старят. А топ на хорошей фигуре смотрится отлично!
Людмила Драговская
"Умным можно быть по-разному"- это, явно, её жизненное кредо

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