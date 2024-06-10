В зоопарке выбрали имена для капибары и бинтуронгов

В зоопарке выбрали имена для новоселов – пары бинтуронгов и молодого самца капибары. Как сообщили в пресс-службе учреждения, посетители предложили множество вариантов, но в итоге сотрудники зоопарка остановились на следующих вариантах: самец бинтуронга – Чуи; самка бинтуронга – Лана; самец капибары – Капибарин.