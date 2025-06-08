«Лишить королевских титулов»: танцы беременной Меган Маркл и принца Гарри вызвали небывалый гнев

ЛОНДОН, 8 июня, ФедералПресс. В честь дня рождения дочери Меган Маркл опубликовала видео, на котором она и принц Гарри танцуют в больничной палате незадолго до родов, что спровоцировало резкую критику со стороны экспертов и журналистов.