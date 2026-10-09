Глава Кусинска вырастил с женой тыкву весом 22 килограмма

Глава Кусинского городского округа Юрий Лысяков вместе с женой вырастил тыкву весом 22 килограмма и предложил другим руководителям муниципалитетов и садоводам присоединиться к осенней перекличке урожаями.
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