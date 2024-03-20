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TRENDYMEN

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Город Сен-Мало на берегу океана: волны поднимаются выше домов, а море течет по улицам

Город Сен-Мало на берегу океана: волны поднимаются выше домов, а море течет по улицам

Сен-Мало, французский город, пропитан морской атмосферой до самых своих корней. Местные жители не устают подчеркивать, насколько морской привкус проникает во все аспекты жизни в этом городе, и неудивительно, ведь море играет важную роль в их культуре и быте.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Интересно, но местные жители привыкли и любят свой морской город.
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14 час.
Элеонора Коган
А посмотреть его хотелось бы.
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14 час.

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