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641 подписчик

«Яндекс» восстанавливается

«Яндекс» восстанавливается

Часть пользователей уже может пользоваться своими средствами, но возможны ошибки и мелкие сбои. Восстанавливается также работа других пострадавших от атак ВСУ сервисов интернет-компании.

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