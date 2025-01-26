"Кризисная стратегия". Почему эксперты заговорили о досрочных выборах в Госдуму?

Вопрос о переносе думского голосования увязывают с экономическими трудностями и СВО Информация о якобы готовящихся в 2025 году досрочных выборах в Госдуму распространяется в экспертной среде (политиков, политологов, политтехнологов, журналистов) с осени 2024 года.