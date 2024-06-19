Перенесено возвращение на Землю пилотируемого космического корабля Boeing Starliner

Новый срок возвращения пилотируемого корабля Boeing Starliner на Землю снова перенесен. Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) 5 июня, теперь планируют покинуть ее не ранее 26 июня.