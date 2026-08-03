Правоохранители нашли иногороднего мошенника, который обманул астраханку

60-летняя пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей. В 2023 году жительница ЗАТО Знаменск крупно пострадала от рук афериста: зайдя на сайт объявлений, она попала на мошенника, который обманом выманил у нее деньги.
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