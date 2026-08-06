В Лейпциге украинский самолет перевозил боеприпасы. Правда раскрыта

Взрывчатка обнаружена у самолёта с военным грузом в Лейпциге.Аэропорт Лейпциг/Галле, который в последние годы превратился в ключевой логистический хаб для военных поставок, оказался в центре скандала, граничащего с диверсией.
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