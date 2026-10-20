До конца текущего года Финляндия вместе с государствами НАТО намерена организовать как минимум восемь военных учений, часть которых пройдет в непосредственной близости от российской границы.
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