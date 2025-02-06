Центр туризма ищет ведущего специалиста с зарплатой от 173 000 рублей

Центр туризма «Полярный Урал», который строит и финансирует такие туристические объекты, как горнолыжный комплекс «Рай — Из» и рекреационный комплекс Харбейский, ищет ведущего управленца по проектам в строительной отрасли, который будет разбираться с документацией и вести учет работ.