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Sony сворачивает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-R Компания Sony объ...

Sony сворачивает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-R Компания Sony объ...

Sony сворачивает производство записываемых дисков CD-R, DVD-R и BD-RКомпания Sony объявила о сокращении 250 рабочих мест на своём заводе по производству оптических дисков в японском городе Тагадзё в рамках инициативы по полному отказу от выпуска записываемых оптических носителей.

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