Коллаж Царьграда Сегодня 19K прочитали Президент Украины дал большое интервью американскому телеканалу CBS, в котором заявил, что у "щеневмерлой" нет сил остановить летнее наступление России и, следовательно, ВСУ будут отступать.
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