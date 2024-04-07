Сколько продержится Киев? Города, которые Россия возьмет в этом году

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Комментарии
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Лев Добрый
Клоун зе-ля больной наркоман, поэтому4 и плетёт всё подряд, как большой военный стратег, не имеющий понятие об армии!😜👈👍⚔️🤠
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17 час.

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