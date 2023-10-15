Владислав Ларин рассказал о победе на турнире серии Гран-При

Владислав Ларин одержал уверенную победу в этапе в серии Гран-при по тхэквондо в Тайюане (Китай). Он одержал пять побед, в том числе, в финале над Никитой Рафаловичем из Узбекистана – 2:1 (2:2, 2:0, 11:0).