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Россия приготовилась дать Минску полтора миллиарда долларов на импортозамещение

Россия приготовилась дать Минску полтора миллиарда долларов на импортозамещение

Россия и Белоруссия обсуждают кредит для Минска на развитие совместных проектов в импортозамещении, переговоры о выделении денег готовятся завершить в ближайшее время, анонсировал заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

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