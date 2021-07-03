Комсомольская правда

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Более десяти военных самолётов РФ провели учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО

Более десяти военных самолётов РФ провели учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО

Авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze - 2021 , сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

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