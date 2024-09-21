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Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами убитых в офисе Wildberries в Москве

Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами убитых в офисе Wildberries в Москве

Пока в Москве суд решает, кого из участников бандитской разборки в Wildberries отправить под арест, а кого выпустить, в Ингушетии тысячи местных жителей встретили борт с телами убитых земляков во время перестрелки в тот самом офисе маркетплейса.

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