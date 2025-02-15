Молдова участвовала в крупнейшей выставке органической продукции

Восемь производителей органической продукции из Республики Молдова под эгидой Ассоциации MOVCA приняли участие со стендом страны в одной из крупнейших международных выставок, посвященных органическому производству – BIOFACH 2025, в Нюрнберге, Германия.
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