Россия выяснила, кто против неё собирает разведданные в Армении: США не единственные

Мария Захарова сообщила, что МИД России известно, чем наблюдатели из Евросоюза занимаются в Армении на самом делеНа этой неделе было опубликовано интервью, которое премьер Армении Пашинян дал газете The Wall Street Journal.
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