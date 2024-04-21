Британскому музыканту и фронтмену Thе Cure Роберту Смиту исполнилось 65 лет

Роберт Смит родился в 1959 году в семье музыкантов: мама играла на пианино, а отец пел. Первый инструмент будущей иконе пост-панка и готик-рока подарили именно родители – на Рождество в 13 лет Роберт получил гитару Woolworth's Top 20.
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