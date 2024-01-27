«Студенческий патруль» посетил Госавтоинспекцию Новоуральска

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», 25 января, сотрудники Госавтоинспекции города Новоуральска и студенческий патруль медицинского колледжа ГБПОУ «СОМК» провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность на дорогах Новоуральска!».
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