Греф объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке

По словам главы Сбера, там уже очень комфортно, а будет "просто сверхкомфортно" Глава "Сбера" Герман Греф на Дне инвестора объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке, заменив тем самым французский Куршевель.