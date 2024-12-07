Греф объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке

По словам главы Сбера, там уже очень комфортно, а будет "просто сверхкомфортно" Глава "Сбера" Герман Греф на Дне инвестора объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке, заменив тем самым французский Куршевель.
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