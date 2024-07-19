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Мельникова о съемках в сериале «Игры»: «Переживала, что не справлюсь, не отыграю нужные эмоции, но по итогу все сложилось хорошо»

Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-1980 в Москве. – Вы снялись в сериале Кинопоиска «Игры» об Олимпиаде-80, причем известно, что история вашей героини перекликается с вашим личным опытом.

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