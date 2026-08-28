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Культурология.рф

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История и археология: Качели вместо дорог и дома в скале: Как жилось в Америке народу пуэбло тысячелетия до прибытия Колумба и как они живут теперь

История и археология: Качели вместо дорог и дома в скале: Как жилось в Америке народу пуэбло тысячелетия до прибытия Колумба и как они живут теперь

Народы пуэбло - это не единая группа, а лингвистически разнообразное сообщество соседствующих групп, которые тысячелетиями проживали на юго-западе Америки и вели схожий образ жизни.

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