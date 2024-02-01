Энергетики США страхуются от сюрприза майнина Bitcoin

Министерство энергетики (DOE) США направило срочный запрос компаниям, добывающим Bitcoin. Чиновников беспокоит рост стоимости криптовалют, способный привести к новому витку наращивания мощностей майнинг-ферм.
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