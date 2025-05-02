Главный тренер «Зиланта» Александр Алексеев: «Пока мы не отличаемся стабильностью»

Главный тренер казанского «Зиланта» в беседе с «ТИ-Спорт» рассказал о подготовке своей команды к финалу, высказался о сопернике - «Скифе», а также поделился мнением о возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.
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