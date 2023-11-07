УНН: дети погибшего помощника главкома ВСУ в больнице, состояние сына тяжелое

Дети помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Геннадия Частякова, который накануне погиб от разрыва гранаты, продолжают находиться в больнице - жизни дочери ничего не угрожает, а сын, перенесший операцию, пребывает в тяжелом состоянии.