Сегодня, 3 сентября, состоится перенесенный матч 6-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Сельтой».
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А нафиг ее показывать по ТВ?! Интереснее поболеть за сои российские команды. На МАТЧ-ТВ этого не понимают