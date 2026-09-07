Не избавит от ипотеки: как делятся квартира и кредитный долг после развода

Развод не освобождает супругов от обязательств по ипотечному кредиту. Пока долг перед банком не погашен, бывшие супруги остаются связаны общими финансовыми обязательствами.
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