Ниссан въехал в дерево в Иркутском районе. Водитель погиб

ДТП произошло 11 октября на третьем километре дороги «Иркутск — Оса — Усть-Уда» Иркутского района. Полиция рассказала, что 59-летний водитель Nissan Expert следовал в Иркутске, съехал в кювет и врезался в дерево.
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