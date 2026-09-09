Uganda Launches New Crude Grade as First Oil Exports Near

Uganda is approaching its entry into the oil export market, but getting its new Pearl Sweet grade to buyers will be harder than its low sulphur content might suggest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым