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OilPrice

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Uganda Launches New Crude Grade as First Oil Exports Near

Uganda is approaching its entry into the oil export market, but getting its new Pearl Sweet grade to buyers will be harder than its low sulphur content might suggest.

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