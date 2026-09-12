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Биолог Лялина: для полезного перекуса важно сочетание продуктов

Биолог Лялина: для полезного перекуса важно сочетание продуктов

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что полезный перекус определяется не одним продуктом, а их сбалансированным сочетанием.

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