«Поставил флаг, как знамя Победы»: бойцы рассказали о штурме Новопустынки

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Новопустынка Донецкой Народной Республики и о ходе штурма.
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