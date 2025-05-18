Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

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Комментарии
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Александр Конкин
Хороший анекдот!
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5 час.
СМ
Светлана Митина
Квартиру мы тоже оплачиваем один раз в год - налог на недвижимость.
Ответить
3 час.
Гавриленко Александр
Есть сомнения во всем этом! Ельцин-центр стоит и рассказывает небылицы о России, а его финансирует государство (из наших налогов) и посещают Путин с Медведевым. Чубайсу вернули наворованное и еще пенсию платят. Шойгу ничего не знал, а замы все сидят. Миллер- герой труда, следующий, видимо, патриарх Кирилл! Советник Путина - Берл Лазар, имеющий 4 гражданства и постоянно награждаемый (ежегодно), в том числе орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot;!  Поэтому очередной блеф, происходит передел собственности, между путинской свитой.
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47 мин.
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