У олигархов заберут даже личные особняки? Эксперт: "В России началась реприватизация по китайскому образцу"

Квартиру мы тоже оплачиваем один раз в год - налог на недвижимость.

Гавриленко Александр

Есть сомнения во всем этом! Ельцин-центр стоит и рассказывает небылицы о России, а его финансирует государство (из наших налогов) и посещают Путин с Медведевым. Чубайсу вернули наворованное и еще пенсию платят. Шойгу ничего не знал, а замы все сидят. Миллер- герой труда, следующий, видимо, патриарх Кирилл! Советник Путина - Берл Лазар, имеющий 4 гражданства и постоянно награждаемый (ежегодно), в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством"! Поэтому очередной блеф, происходит передел собственности, между путинской свитой.