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Пятый канал

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Суд оставил под домашним арестом фигурантку дела Дианы Шурыгиной

Суд оставил под домашним арестом фигурантку дела Дианы Шурыгиной

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста актрисе Анастасии Овсянниковой, выступающей под псевдонимом Настя Холод, по делу об изготовлении и распространении порнографии, одним из фигурантов которого является блогер Диана Шурыгина.

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