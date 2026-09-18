28 БПЛА сбили в калужском небе за вечер четверга

Вечером 17 сентября Калужская область продолжила отражать массированную атаку беспилотников. По данным губернатора Владислава Шапши, только за вечер четверга силы ПВО уничтожили ещё 28 БПЛА над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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