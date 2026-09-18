Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

28 БПЛА сбили в калужском небе за вечер четверга

28 БПЛА сбили в калужском небе за вечер четверга

Вечером 17 сентября Калужская область продолжила отражать массированную атаку беспилотников. По данным губернатора Владислава Шапши, только за вечер четверга силы ПВО уничтожили ещё 28 БПЛА над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым