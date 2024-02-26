Зеленский: Путин при личной встрече призывал к прекращению огня на Донбассе в 2019 году

Разговор между лидерами двух государств состоялся во время саммита в Париже.Президент России Владимир Путин в 2019 году в рамках личной встречи призвал Владимира Зеленского к прекращению огня на Донбассе.
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