´До последнего думала, что ребенок отойдет в сторону´: жительнице Бобруйска дали год ´химии´ за аварию на электросамокате, в которой пострадала 5-летняя девочкаВ Бобруйске состоялся суд над 20-летней бобруйчанкой, которая стала виновницей ДТП в районном центре.
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