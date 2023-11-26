´До последнего думала, что ребенок отойдет в сторону´: жительнице Бобруйска дали год ´химии´ за аварию на электросамокате, в которой пострадала 5-летняя девочкаВ Бобруйске состоялся суд над 20-летней бобруйчанкой, которая стала виновницей ДТП в районном центре.