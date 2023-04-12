Военное обозрение

3 393 подписчика

Для разных задач и целей: боевые части ракет ОТРК «Искандер»

Для разных задач и целей: боевые части ракет ОТРК «Искандер»

Погрузка баллистической ракеты 9М723 на пусковую установку Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер» и его модификации отличаются широкими боевыми возможностями и высокими тактико-техническими характеристиками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх