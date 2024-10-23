Хирурги спасли ямальца с лопнувшей печенью

На Ямале спасли мужчину, у которого лопнула печень. Как сообщает пресс-служба ЦГБ Нового Уренгоя, в лечебное учреждение из другой больницы поступил пациент с резким ухудшением состояния – он жаловался на сильные боли и слабость.
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